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Сегодня у православных верующих Крещенский сочельник
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18 Января 2018 07:20

Сегодня у православных верующих Крещенский сочельник

В церквях в этот день будет отслужена Литургия, затем - Великая вечерня, после которой духовенство освятит воду. Крещенский сочельник - это первый постный день после Рождества, а крещенская вода - одна из главных святынь Православной церкви.  

  

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