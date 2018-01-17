Сегодня у православных верующих Крещенский сочельник

18 Января 2018 07:20

В церквях в этот день будет отслужена Литургия, затем - Великая вечерня, после которой духовенство освятит воду. Крещенский сочельник - это первый постный день после Рождества, а крещенская вода - одна из главных святынь Православной церкви.