Сегодня у белорусских военных второй заезд в "Танковом биатлоне" на Армейских играх

По итогам гонки определят финалистов, которые выступят в "Эстафете". А накануне белорусы стали лучшими в первом заезде. Трассу протяженностью более 4 километров наша команда преодолела за 22 минуты. Отрыв от ближайшего преследователя составил две минуты. Стреляли точно! Поражены все пять мишеней - это условные танки и вертолет. Напомним, Армейские международные игры проходят до 11 августа на 24 полигонах 7 стран.

Например, в Казахстане пройдут три конкурса - Мастеров артиллерийского огня, состязания связистов "Уверенный прием" и "Соколиная охота" - соревнования беспилотных летательных аппаратов. Конкурс лучших минометных расчетов стартует завтра. В этом году в нем будут участвовать солдаты 11 стран. Каждая команда состоит из 21 человека. Участники уже выполнили тренировочные заезды. Первыми на старт "Индивидуальной гонки" выйдут представители нашей страны, а также Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.