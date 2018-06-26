Сегодня свое мастерство оттачивает авиация

З-го июля минчане и гости столицы увидят транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, следом проследуют Ка-52 военно-космических сил России. Также в небе пролетят истребители МиГ-29, Су-30, Су-34, штурмовики Су-25, военно-транспортный Ил-76, самолеты Ан-26, Як-130.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси: "Необходимо будет эти все группы, которые взлетают с трех различных аэродромов, один из которых находится на территории РФ, собрать в определенной точке сбора. И дальше выстроить тот порядок, который вы сегодня видели в процессе первой тренировки".



