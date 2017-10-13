Главная>>Общество>>Сегодня суд Первомайского района вынесет приговор по делу о договорных матчах
Общество
RSS
Сегодня суд Первомайского района вынесет приговор по делу о договорных матчах
Скачать Поделиться

12 Октября 2017 07:07

Сегодня суд Первомайского района вынесет приговор по делу о договорных матчах

Сегодня суд Первомайского района Минска вынесет приговор по делу о договорных матчах. Прокурор запросил для обвиняемых до трех лет ограничения свободы и штрафы от 9 000 до 23 000 рублей. Также обвинение настаивает на том, чтобы лишить организаторов возможности заниматься деятельностью в спортивной сфере на срок до пяти лет. В свою очередь обвиняемые и их адвокаты считают наказание чрезмерно суровым.

Напомним, ряду футболистов и организаторов инкриминируют подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований в прошлом году.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 13.10.2017 18:00 / Общество Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =