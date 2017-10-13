Сегодня суд Первомайского района вынесет приговор по делу о договорных матчах

12 Октября 2017 07:07

Сегодня суд Первомайского района Минска вынесет приговор по делу о договорных матчах. Прокурор запросил для обвиняемых до трех лет ограничения свободы и штрафы от 9 000 до 23 000 рублей. Также обвинение настаивает на том, чтобы лишить организаторов возможности заниматься деятельностью в спортивной сфере на срок до пяти лет. В свою очередь обвиняемые и их адвокаты считают наказание чрезмерно суровым.

Напомним, ряду футболистов и организаторов инкриминируют подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований в прошлом году.