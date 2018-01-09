Сегодня суд начал пересматривать уголовное дело о домашних родах в Витебске

9 Января 2018 12:00

Витебский областной суд сегодня начал пересматривать уголовное дело о домашних родах в Витебске. Второй процесс, как и первый, закрытый. Отметим, областной суд отменил в апелляционном порядке приговор прежней инстанции. Витебские врачи в феврале предупреждали 31-летнюю женщину о возможных последствиях и предлагали госпитализацию, но та отказалась. В итоге во время родов ребенок стал синеть, не кричал, мама женщины вызвала скорую, и уже в больнице медики констатировали смерть новорожденной девочки. Тогда и завели дело из-за причинения смерти по неосторожности. В сентябре белоруске вынесли приговор – 6 месяцев колонии поселения - и освободили в зале суда.