Сегодня с руководителями госорганов можно будет пообщаться по телефону

27 Января 2018 09:10

Решить проблемные вопросы помогают прямые линии. На вопросы ответят министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр информации Александр Карлюкевич. Также на связь выйдут министр культуры Юрий Бондарь и глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. Кроме этого, сегодня прямые телефонные линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Дозвониться можно как всегда до полудня.