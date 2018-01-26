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Сегодня с руководителями госорганов можно будет пообщаться по телефону
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27 Января 2018 09:10

Сегодня с руководителями госорганов можно будет пообщаться по телефону

Решить проблемные вопросы помогают прямые линии. На вопросы ответят министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр информации Александр Карлюкевич. Также на связь выйдут министр культуры Юрий Бондарь и глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. Кроме этого, сегодня прямые телефонные линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Дозвониться можно как всегда до полудня. 

  

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