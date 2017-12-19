Сегодня до полудня пройдут прямые телефонные линии с руководителями госорганов

16 Декабря 2017 09:09

Сегодня с 9-ти и до полудня пройдут прямые телефонные линии с руководителями госорганов.

Номера можно уточнить на официальном сайте правительства. На связь с населением выйдут министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр информации Александр Карлюкевич, министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, министр спорта и туризма Александр Шамко, председатель Госкомитета по стандартизации Виктор Назаренко. Прямые линии также пройдут 23 и 30 декабря.

С проблемными вопросами сегодня можно обратиться к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами. Прямые телефонные линии и в столице и областях будут работать до полудня. Номера телефонов сейчас на вашем экране.