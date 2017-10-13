14 Октября 2017 15:04

Трансформация общественного объединения в партию и подготовка к выборам в местные Советы. Эти вопросы стали сегодня основными во время заседания совета "Белой Руси". Кроме того, сегодня говорили и о подготовке к третьему глобальному съезду - он пройдет в Минске в конце ноября. Один из основных тезисов будущего собрания – трансформация общественного объединения в партию. Планируется, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение и голосование.

Кроме того, сегодня руководство "Белой Руси" предоставило отчет о проделанной за пять лет работе, а также обсуждалась новая редакция устава и программы объединения.