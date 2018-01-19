Сегодня решить проблемные вопросы помогут прямые телефонные линии

20 Января 2018 09:12

На связь выйдут руководители госорганов. На вопросы ответят министр ЖКХ Александр Терехов, а также глава Минприроды Андрей Худык. Прямые линии проведут министр спорта и туризма Александр Шамко и министр юстиции Олег Слижевский.

Кроме этого, сегодня на связи будут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые телефонные линии будут работать до полудня.