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Сегодня решить проблемные вопросы помогут прямые телефонные линии
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20 Января 2018 09:12

Сегодня решить проблемные вопросы помогут прямые телефонные линии

На связь выйдут руководители госорганов. На вопросы ответят министр ЖКХ Александр Терехов, а также глава Минприроды Андрей Худык. Прямые линии проведут министр спорта и туризма Александр Шамко и министр юстиции Олег Слижевский.

Кроме этого, сегодня на связи будут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые телефонные линии будут работать до полудня.

  

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