Сегодня разрешится главная интрига IV Армейских международных игр

На военном полигоне в Алабино пройдет финал конкурса "Танковый биатлон". Из 23 команд до конца дошли 4 сильнейшие. Это Россия, Казахстан, Беларусь и Китай. Все они будут участвовать в эстафете. От каждой страны три танковых экипажа. Задача каждого - преодолевая препятствия, пройти 16-километровую трассу и поразить 24 мишени. По результатам предыдущих конкурсов, в "Танковом биатлоне" команда Беларуси пока занимает третье место. Также сегодня состоится торжественное закрытие Игр.