В минске простились с легендой советского и белорусского спорта Михаилом Цейтиным

16 Апреля 2018 21:17

В ритуальном зале Северного кладбища сегодня простились с легендой советского и белорусского спорта Михаилом Ильичом Цейтиным. Он ушел из жизни накануне в возрасте 98 лет. До последних дней Михаил Цейтин преподавал на кафедре гимнастики Белорусского университета физической культуры. Это кадры одного из фильмов о знаменитом тренере. Он работал и с футболистами минского "Динамо", в том числе в то время, когда команда выиграла золото чемпионата СССР. Автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов Михаил Цейтин был режиссером многих спортивно-театрализованных праздников в Москве, Казани, Минске и даже в Монголии.