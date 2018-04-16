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В минске простились с легендой советского и белорусского спорта Михаилом Цейтиным
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16 Апреля 2018 21:17

В минске простились с легендой советского и белорусского спорта Михаилом Цейтиным

В ритуальном зале Северного кладбища сегодня простились с легендой советского и белорусского спорта Михаилом Ильичом Цейтиным. Он ушел из жизни накануне в возрасте 98 лет. До последних дней Михаил Цейтин преподавал на кафедре гимнастики Белорусского университета физической культуры. Это кадры одного из фильмов о знаменитом тренере. Он работал и с футболистами минского "Динамо", в том числе в то время, когда команда выиграла золото чемпионата СССР. Автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов Михаил Цейтин был режиссером многих спортивно-театрализованных праздников в Москве, Казани, Минске и даже в Монголии.

  

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