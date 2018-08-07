Сегодня прошел очередной этап соревнований "Десантный взвод"

В Псковской области России боролись в меткости, выносливости и физической подготовке более 400 военнослужащих. Для них 3-километровая трасса, затем полоса препятствий - бревна, лестницы, рвы, подвалы, искусственные дома и окна квартир - с чем военнослужащие могут столкнуться во время ведения боя в городских условиях. Последний этап - стрельба из гранатомета, пулемета и автомата.

Завтра на полигоне "Завеличье" пройдет последний этап конкурса "Десантный взвод" - эстафета на боевых машинах. Маршрут протяженностью от 5 до 6 километров, на котором установлены противотанковые рвы, водные преграды, минно-взрывные заграждения и мосты. По итогам определят тройку лидеров.