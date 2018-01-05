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Сегодня профессиональный праздник у работников социальной сферы
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5 Января 2018 15:23

Сегодня профессиональный праздник у работников социальной сферы

Представители этой профессии помогают в реабилитации людям с ограниченными возможностями, занимаются паллиативным уходом, работают с людьми пожилого возраста. К празднику лучшие работники получили почетные грамоты и благодарности.

Ежегодно появляются и новые виды социальных услуг. В центральном районе Минска, например, реализуют проект помощи пенсионерам "Внучка на час", а в Октябрьском районе - полезный проект для родителей - "Минутка для мамы".

  

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