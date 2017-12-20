Главная>>Общество>>Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов госбезопасности Беларуси
Общество
RSS
Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов госбезопасности Беларуси
Скачать Поделиться

20 Декабря 2017 08:07

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов госбезопасности Беларуси

Ровно 100 лет назад были созданы органы ВЧК, а спустя год образована и военная контрразведка. 

Президент Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником. Когда война может быть и информационной, и экономической, а от терактов не застрахован ни один город, значение офицеров КГБ возрастает.

Эта дата многие годы отмечалась как День чекиста. И лишь решением руководства Беларуси 20 декабря стало официальным Днем сотрудника органов госбезопасности.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 21 декабря Прагноз надвор'я на 21 снежня 20.12.2017 15:39 / Общество Прогноз погоды на 21 декабря
Пра надвор'е Пра надвор'е 19.12.2017 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =