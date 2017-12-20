Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов госбезопасности Беларуси

20 Декабря 2017 08:07

Ровно 100 лет назад были созданы органы ВЧК, а спустя год образована и военная контрразведка.

Президент Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником. Когда война может быть и информационной, и экономической, а от терактов не застрахован ни один город, значение офицеров КГБ возрастает.

Эта дата многие годы отмечалась как День чекиста. И лишь решением руководства Беларуси 20 декабря стало официальным Днем сотрудника органов госбезопасности.