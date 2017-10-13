Сегодня православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

14 Октября 2017 15:09

Торжественные службы проходят во всех храмах и монастырях. Престольный праздник встречают и сотни церквей Беларуси. Один из самых уникальных - Свято-Покровский храм в деревне Стрешин Жлобинского района. О жемчужине архитектуры - репортаж Натальи Бордиловской.

250 километров от Минска - и древний, 900-летний, Стрешин. С какой стороны к деревне не подъедешь, церковь видна с любой. Святыня Гомельщины - Свято-Покровский храм - памятник архитектуры эпохи классицизма. В Европе таких было три, сохранился только в Беларуси. Здание под охраной государства. Белоснежный пятикупольный, с золочеными куполами и звонницей, построен из кирпича в форме креста.

До революции Свято-Покровский храм наполнялся пятью тысячами прихожан. Здесь сызмала прислуживал отцу-священнику и духовно взрослел будущий белорусский святой - Иоанн Кормянский, земляк стрешинцев.

Судьба много испытывала Свято-Покровский храм: в Великую Отечественную были разрушены купола и звонница, после войны здесь складировали соль. Она нанесла зданию непоправимый вред. Но покровительница храма Богородица, в честь покрова которой и назвали церковь, всегда невидимо оберегала место. Сегодня здесь престольный праздник. Вместе со всеми православными стрешинцы отмечают Покров. Праздник, который напоминает событие, произошедшее после земной жизни Христа и Марии.

Богородица распростерла над верующими свой покров. Враги отошли от храма.

Христианский смысл события, которое легло в основу Покровского праздника, в народе тесно переплелся с мирскими приметами. Покров издавна называют встречей осени с зимой: в этот день, 14 октября, обычно люди ждали первого снега, который хотя бы на время покрыл землю. Также покров - как знак обязательного женского атрибута: женщина должна входить в храм с покрытой головой. Один из самых любимых праздников - Покров - в нашей стране совпадает с Днем матери и напоминает: как Божия Мать покровительствует всем людям, так и первая заступница для каждого ребенка - его мать!

Покров - женский праздник. Наши бабушки верили, что в этот день незамужние девушки должны просить: "Мама-Покров, покрой землю снежком, а меня женишком!". Праздник хозяек: собрав урожай, женщины выносили сноп на двор, просили сытной и теплой зимы. Впрочем, здесь, в Стрешинском храме, существовала уникальная, единственная в Беларуси система отопления. По осени женщины собирали листву, складировали ее в подвале. Листва тлела.

Такая система сегодня - уже только легенда. Памятник архитектуры - Свято-Покровский храм Стрешина - ожидает реставрации.