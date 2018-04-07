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Сегодня отмечается Всемирный день здоровья
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7 Апреля 2018 15:10

Сегодня отмечается Всемирный день здоровья

В спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский" в столице проходит масштабная акция под названием "Здоровье для всех". Для гостей праздника провели мастер-классы по аквааэробике и прыжкам в воду. Самых маленьких посетителей опытные специалисты обучали плаванию. В праздничных мероприятиях приняли участие известные белорусские спортсмены и артисты.

Мероприятие проходит под девизом "За компанию". Специалисты отмечают: иногда, для того чтобы выйти на пробежку или отправиться в бассейн, нужна хорошая компания.  

  

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