Сегодня отмечается Всемирный день здоровья

7 Апреля 2018 15:10

В спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский" в столице проходит масштабная акция под названием "Здоровье для всех". Для гостей праздника провели мастер-классы по аквааэробике и прыжкам в воду. Самых маленьких посетителей опытные специалисты обучали плаванию. В праздничных мероприятиях приняли участие известные белорусские спортсмены и артисты.

Мероприятие проходит под девизом "За компанию". Специалисты отмечают: иногда, для того чтобы выйти на пробежку или отправиться в бассейн, нужна хорошая компания.