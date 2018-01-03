Общество
3 Января 2018 15:19
Сегодня не стало народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой
Более 30 лет дирижер возглавляла Государственную академическую хоровую капеллу имени Ширмы. Людмила Борисовна родилась в украинском городе Горловка, юность провела в Санкт-Петербурге, а ее профессиональное становление прошло в белорусской столице. Именно национальной музыкальной аутентике Ефимова уделяла особое внимание. В прошлом году народная артистка отметила 80-летний юбилей. До последнего момента Людмила Ефимова не покидала дирижерский пульт.
Прощание с народной артисткой Беларуси пройдет 5 января в Белгосфилармонии.
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