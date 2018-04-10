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Сегодня мир вспоминает узников фашистских концлагерей
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11 Апреля 2018 07:05

Сегодня мир вспоминает узников фашистских концлагерей1

11 апреля более 70-ти лет назад был освобожден лагерь смерти Бухенвальд. Через ворота смерти в годы Второй мировой прошли более 18-ти миллионов человек, из них 11 миллионов были уничтожены. Каждый пятый узник был ребенком. 

Агентство теленовостей подготовило к эфиру документальный фильм "Они убивали ангелов", который вы увидите в сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы". Речь пойдет о крупнейшем нацистском лагере Освенцим. Авторы проекта встретились с теми, кто своими глазами видел, как сжигали людей, и нашли уникальные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши.
  

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