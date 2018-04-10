Сегодня мир вспоминает узников фашистских концлагерей

11 Апреля 2018 07:05

11 апреля более 70-ти лет назад был освобожден лагерь смерти Бухенвальд. Через ворота смерти в годы Второй мировой прошли более 18-ти миллионов человек, из них 11 миллионов были уничтожены. Каждый пятый узник был ребенком.





Агентство теленовостей подготовило к эфиру документальный фильм "Они убивали ангелов", который вы увидите в сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы". Речь пойдет о крупнейшем нацистском лагере Освенцим. Авторы проекта встретились с теми, кто своими глазами видел, как сжигали людей, и нашли уникальные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши.