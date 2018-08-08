Сегодня Международный день кошек

Самый пушистый праздник отмечают сегодня в мире: 8 августа - День кошек. По статистике, они живут в каждой пятой семье. И это неудивительно, ведь кошки не только дарят хорошее настроение, но и в прямом смысле лечат, избавляя от стрессов и депрессий. Американские ученые и вовсе уверены, что владельцы мурлык реже других страдают от сердечных заболеваний и проблем с суставами.

В честь кошек открывают музеи, они участвуют в fashion-шоу, их берут на службу политики. А в некоторых странах, например, в Японии, пушистые любимцы и вовсе на особом государственном положении.