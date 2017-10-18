18 Октября 2017 12:00

Сегодня глава Минобороны Беларуси прокомментировал гибель рядового Коржича в Печах и выразил глубокие соболезнования родственникам.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь: "В 72 объединенном учебном центре погиб солдат. Вы все об этом знаете. Это больно, это обидно. Для Вооруженных Сил в том числе, потому что не должно быть в мирное время смертей военнослужащих, особенно срочной службы.

Я выражаю глубокое соболезнование родителям погибшего Александра Коржича - и Светлане Николаевне, и Александру Викторовичу. Я душой, сердцем, умом понимаю, что все те мечты, связанные с сыном, все те планы, которые намечались, все те цели и задачи, которые ставились, их решение, их достижение - они не будут достигнуты. Сына нет, и никакими словами, никакими поступками не уменьшить боль, трагедию. Это больно.

Следствие рассматривает три версии. Поэтому надо дать правовую оценку всему тому, что произошло, что за этим стоит, кто за этим стоит для того, чтобы принять в том числе и уголовное решение по отношению виновным должностным лицам. Министерством обороны в ходе проведения служебного расследования по этому факту в 72 объединенном учебном центре выявлены нарушения исполнения должностных обязанностей. В рамках этого принят ряд решений.

Некоторые должностные лица, в том числе начальник третьей школы по подготовке специалистов, командир танковой роты, зам по идеологической этой роты уволены. В отношении командира и замполита роты Следственном комитетом возбуждено уголовное дело. Ряд должностных лиц, связанных с учетом личного состава, воспитанием личного состава, медицинским обеспечением, отстранены мной от должностей. По ним принимается решение о дальнейшем предназначении: или увольнение из Вооруженных Сил, или снижение в воинской должности.

Следственным комитетом уже возбуждены уголовные дела в отношении семи сержантов, которые подозреваются в превышении служебных полномочий. В отношении двух офицеров (командира роты и замполита роты), которые подозреваются в халатном отношении к исполнению обязанностей в вопросах воспитания и бездействии в той обстановке, которая у них была в подразделении. И прапорщик, старшина этой роты за мошенничество, связанное с денежной карточкой рядового Коржича.

Позиция Министерства обороны остается неизменной - неотвратимость наказания. И эта неотвратимость наказания должна быть и в отношении тех лиц, которые непосредственно виновны, и в отношении тех, которые своим действием или бездействием, равнодушием привели к этой ситуации.

Надо понимать, что Вооруженные Силы - это большой организм. Кроме 72 центра есть еще около 200 других частей (что-то поменьше, что-то - побольше). На сегодня 92 % этих организмов работают без происшествий, без преступлений. В том числе и благодаря взаимодействию с родителями, с родственниками военнослужащих.

Те задачи, которые возложены на Вооруженные Силы, выполняются достойно и в полном объеме. Армия является школой воспитания молодых людей, которые, уходя из армии, в подавляющем большинстве способны защитить себя, свою семью и страну. В этом я уверен.

Я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться и к родителям - к матерям и отцам, дедушкам и бабушкам - по одному вопросу. Я не буду вам давать рекомендации или советы, вы взрослые люди и прекрасно понимаете, о чем я буду говорить. Я вас прошу. Ведь суть неуставных взаимоотношений ключевое слово - это взаимоотношения. Они есть везде - и на гражданке взаимоотношения, и в армии. Но в армии все регулируется уставом, поэтому всякие нарушения это уже называется неуставные взаимоотношения - являются и грубым дисциплинарным проступком, и преступлением. А на чем они основаны - на взаимоотношениях. Взаимоотношения старшего и младшего, взаимоотношения сильнейшего и слабейшего, а если при этом еще присутствует равнодушие окружающих, если при этом присутствует халатность, как в воинском коллективе, если при этом присутствует трусость, то это все выливается в те трагедии, в те глумления и издевательства, которые мы называем дедовщиной.

Мальчишки дрались и будут драться. Мы вынуждены возбуждать уголовные дела в отношении там кто-то с кем-то подрался мимолетно. Это закон. И мы стоим только на точке зрения закона. Все подходы к этим событием. Поэтому прошу родителей, родственников, обратите внимание на воспитание детей. Не только для армии. В армии мы делаем все для этого, несмотря на те проблемы, которые есть, кадровые проблемы. Но как относится старший к младшему, сильный к слабому - это очень важно, это аукается потом нехорошими вещами.

Погиб солдат. Какие-то солдаты - их круг уже определен - их унижали, морально унижали, деньги изымали. Но у этих сержантов, которые сейчас сядут в тюрьму, я надеюсь, что они сядут в тюрьму, чтобы неповадно было другим, есть тоже матери. И для них это тоже горе. Это тоже надо понимать.

Второе, прошу, когда вы приезжаете на присягу, когда с вами проводятся беседы ознакомительные, с командирами воинских частей, внимательно послушайте их. Они вам худого не скажут. Они вам скажут то, что вам надо делать в отношении своих сыновей, для того, чтобы их служба была без проблем. И вот эта взаимосвязь командования воинской части с родителями должна быть постоянная. Не просто так, что беседа прошла, а потом полтора года ни звонка, ни ответа, ни привета.

Если вас что-то волнует, вы подозреваете что-то - обратитесь. Командир обязан принять решение, если он не будет принимать решение, его не будет на этой должности. Это я гарантирую. Но если вы кому-то не верите, не верите командиру этому - это ваше дело, конечно, но есть другие силовые структуры - Следственный комитет, есть прокуратура, есть милиция в конечном итоге. Министр обороны ежемесячно принимает каждую первую среду месяца, провожу выездные приемы в районах, в областях. Ничто не мешает прийти и сказать об этом. К сожалению, во всех этих приемах - это мизер тех матерей, которые обращались".

Сейчас возбуждены уголовные дела в отношении семи сержантов и двух офицеров. За непринятие мер по предотвращению гибели рядового Александра Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек. Это начальник 3-ей школы подготовки специалистов, его первый заместитель, командир и старшины медицинской и учебной рот. Еще двое отстранены от работы. Это начальник медслужбы и первый замначальника 72-го объединенного учебного центра. Сам центр, по словам министра, будет реформирован. После инцидента в Печах в Вооруженных силах будет сделан вывод, и приняты все меры по недопущению подобных случаев. Напомним, расследование гибели солдата находится на жестком контроле у Президента Беларуси.