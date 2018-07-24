Сегодня Герой Беларуси, председатель СПК "Прогресс-Вертелишки" Василий Ревяко празднует 70-летний юбилей

Сегодня Герой Беларуси, председатель одного из передовых хозяйств страны СПК "Прогресс-Вертелишки" Василий Ревяко празднует свой 70-летний юбилей. Заслуженный аграрий страны возглавил сельхозпредприятие более 20 лет назад. И за это время поднял планку культуры земледелия на недосягаемую для многих высоту. Урожайность зерновых здесь на протяжении десятилетия держится на уровне рекордных ста центнеров с гектара. Хозяйство - лидер в республике и по внедрению новых технологий в производство. Но особую гордость у именинника вызывает социальная сфера. Вертелишки стали классическим агрогородком еще в 90-х годах прошлого века. Строится комфортабельное жилье, развивается социальная сфера. В центральной усадьбе хозяйства есть школа, больница, почта, банк - всё необходимое для комфортной жизни. И даже в свой юбилей Василий Ревяко говорит о заслугах всего коллектива.

Поздравить именинника сегодня собрались коллеги, представители областных властей. Заслуги Василия Ревяко в аграрной сфере были отмечены и Главой государства. В адрес юбиляра было передано поздравительное письмо от Президента Беларуси.