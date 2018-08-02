Сегодня - День воздушно-десантных войск

2 Августа 2018

Элита современной армии отмечает профессиональный праздник. Сегодня - День воздушно-десантных войск. Свое начало он берет в 1930 году. Сейчас десантные бригады входят в состав сил спецопераций. По традиции в эти дни свои двери откроют три подразделения в Витебске, Бресте и Марьиной Горке, именно там дислоцируются белорусские голубые береты. В частях пройдут показательные выступления, выставка техники и вооружения. Бойцы сил спецопераций выполняют самые трудные задачи ведение контрдиверсионных, разведывательно-боевых действий. Также подразделения привлекаются к борьбе с терроризмом.

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