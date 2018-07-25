Сегодня день памяти Владимира Высоцкого

Его не стало 38 лет назад. Многое было связано у Высоцкого с Беларусью. Его дед жил в Бресте. Сам актер неоднократно снимался в картинах "Беларусьфильма". Так, Высоцкий несколько недель провел в окрестностях Новогрудка на съемках фильма "Сыновья уходят в бой".

О лете 69-го - в репортаже Елены Бормотовой. Городская гостиница Новогрудка. Именно здесь в августе 69-го на несколько дней останавливался Владимир Высоцкий с Мариной Влади. По сути, известные актеры проводили в Беларуси свой медовый месяц. Единственный в советской гостинице номер люкс. Двухкомнатный с ванной. Сегодня - мемориальный. Но остановиться в нем может любой. Рядом в сквере, который сейчас носит имя Высоцкого, актер выступил перед местными жителями. Такой опен-эйр шестидесятых.

Приходил он и на раскопки в замок. В Новогрудок Высоцкий приехал к своему другу - режиссеру Виктору Турову. Тот как раз снимал в окрестностях фильм "Сыновья уходят в бой".

На площадке в деревне Литовка перед началом съемок Высоцкий дал концерт съемочной группе на берегу озера.

Высоцкий останавливается в Литовке на несколько дней. Тем более что в Беларусь приехал не работать, а отдыхать. Незадолго до этого актер пережил клиническую смерть. И это в 31 год. В доме, куда они обратились, места не нашлось. Хозяйка посоветовала им зайти к соседу напротив.

Здание, где несколько дней жил Владимир Высоцкий с Мариной Влади. В доме не нашлось свободной комнаты, поэтому они и поселились в хозяйственной постройке. И именно здесь Высоцкий написал четыре песни для фильма "Сыновья уходят в бой".

Три песни вошли в ленту. Специально к туровскому фильму Высоцкий пишет "Он не вернулся из боя".

Тут же было написано и самое лирическое стихотворение "Здесь лапы у елей дрожат на ветру".