Сегодня день чернобыльской трагедии

26 Апреля 2018 08:20

Событие в мировой истории, которое затронуло сразу несколько стран и кардинально изменило жизнь миллионов человек. 32 года назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф - авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня площадь белорусской территории, загрязненной цезием и стронцием, сократилась в два раза. На восстановление данных участков из госбюджета уже направлено более 25 миллиардов долларов. Половина этих средств идет на социальную защиту населения и медобслуживание. Построены 69 тысяч квартир, детские сады, больницы, проложены дороги. Кроме того, после внесения изменений в закон планируется организовать специальные экскурсии в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Петр Николаенко, замначальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси:

"Мы рассматриваем возможность посещения заповедника именно в информационных целях. Уже частично проработаны маршруты, по которым можно будет провести наших туристов. Есть интересные краснокнижные птицы, интересные растения, очень много зубров в заповеднике. Есть что посмотреть для любителей флоры и фауны".

В ближайшие два года на территории Полесского заповедника создадут автоматизированную систему радиационного и пожарного контроля. 31 вышку оснастят камерами видеонаблюдения и специальными датчиками. Кроме того, в мае планируется провести трансграничные учения между спасателями Беларуси и Украины Напомним, 23 % территорий нашей страны пострадали от последствий чернобыльской катастрофы. До сих пор ведутся работы по реабилитации загрязненных площадей, социальная политика направлена на улучшение жилищных условий пострадавших и ликвидаторов ЧАЭС, а также их медицинское оздоровление.

В Беларуси сегодня работают около 800 лабораторий радиационного контроля пищевой продукции. Специалисты рекомендуют покупать натуральную продукцию только на рынках, а не в стихийных местах продаж или возле дорог. Кто и как реанимирует земли, следит за многообразием животного и растительного мира - смотрите на нашем сайте tvr.by, а также на YouTube-канале АТН.