26 Апреля 2018 08:20
Сегодня день чернобыльской трагедии
Событие в мировой истории, которое затронуло сразу несколько стран и кардинально изменило жизнь миллионов человек. 32 года назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф - авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня площадь белорусской территории, загрязненной цезием и стронцием, сократилась в два раза. На восстановление данных участков из госбюджета уже направлено более 25 миллиардов долларов. Половина этих средств идет на социальную защиту населения и медобслуживание. Построены 69 тысяч квартир, детские сады, больницы, проложены дороги. Кроме того, после внесения изменений в закон планируется организовать специальные экскурсии в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.
Петр Николаенко, замначальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси:
"Мы рассматриваем возможность посещения заповедника именно в информационных целях. Уже частично проработаны маршруты, по которым можно будет провести наших туристов. Есть интересные краснокнижные птицы, интересные растения, очень много зубров в заповеднике. Есть что посмотреть для любителей флоры и фауны".