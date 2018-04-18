Сеанс одновременной игры в Вилейке

18 Апреля 2018 15:31

Юные шахматисты встретились на областном чемпионате. Проводился он по швейцарской системе: участники не выбывают, а все время игры меняют соперников, победитель определяется по количеству набранных баллов. В Минской области ведется активная популяризация шахмат и шашек. Для каждого учреждения образования закуплен инвентарь, созданы факультативы, а в Дзержинске - профильный шахматный класс. Кроме спортивной части участников шахматных соревнований ждала и насыщенная культурная программа - стилизованный спектакль и детский показ мод.