Главная>>Общество>>Сеанс одновременной игры в Вилейке
Общество
RSS
Сеанс одновременной игры в Вилейке
Скачать Поделиться

18 Апреля 2018 15:31

Сеанс одновременной игры в Вилейке

Юные шахматисты встретились на областном чемпионате. Проводился он по швейцарской системе: участники не выбывают, а все время игры меняют соперников, победитель определяется по количеству набранных баллов. В Минской области ведется активная популяризация шахмат и шашек. Для каждого учреждения образования закуплен инвентарь, созданы факультативы, а в Дзержинске - профильный шахматный класс. Кроме спортивной части участников шахматных соревнований ждала и насыщенная культурная программа - стилизованный спектакль и детский показ мод. 

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 17.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =