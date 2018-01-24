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Самых бережливых школьников выбрали сегодня в столичном Дворце детей и молодежи
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24 Января 2018 18:07

Самых бережливых школьников выбрали сегодня в столичном Дворце детей и молодежи

Сколько можно сэкономить с помощью энергосберегающей лампочки, как уменьшить потерю воды в бытовых условиях. Самых бережливых школьников выбрали сегодня в столичном Дворце детей и молодежи. Там прошел финал городского конкурса "Энергомарафон". Более 250 учеников продемонстрировали свои проекты и творческие постановки на тему рационального использования энергоресурсов и охраны окружающей среды. Лучшие команды представят столицу в финале республиканского конкурса.

  

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