24 Января 2018 18:07

Сколько можно сэкономить с помощью энергосберегающей лампочки, как уменьшить потерю воды в бытовых условиях. Самых бережливых школьников выбрали сегодня в столичном Дворце детей и молодежи. Там прошел финал городского конкурса "Энергомарафон". Более 250 учеников продемонстрировали свои проекты и творческие постановки на тему рационального использования энергоресурсов и охраны окружающей среды. Лучшие команды представят столицу в финале республиканского конкурса.