Самые успешные организации и регионы страны - на Республиканской доске почета

Лучших из лучших в своем деле (предприятия, организации, районы и города) принято ставить в пример. Подтверждением тому - Республиканская доска почета. Здесь самые успешные организации и регионы страны, которые достигли высоких показателей в социально-экономическом развитии и экономии ресурсов. Причем некоторые удерживают лидерство не первый год.

О лучших в своем деле - наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Это Червень. Местные жители говорят, что город меняется на глазах. Рачительный подход во всем. Вот эти фонари на главной площади с энергосберегающими лампочками. Про них не без гордости рассказывает главный инженер местного ЖКХ. В прошлом году решили: здесь будут освещать по-новому, в этом уже подсчитывают экономию.

Именно за экономию энергоресурсов Червенский район попал на Республиканскую доску почета. В этом году город полностью засветит по-новому, обновят все фонари. Производитель энергоэффективных ламп - предприятие белорусское. Как и поставщик нового оборудования для котельной. Вот это - в Смиловичах греет батареи детских садов, школы, колледжа и жилых домов. Затрат меньше и потери тепла минимальные.

В планах - построить и новую котельную, уже на местных видах топлива - щепе. Развивается в Червенском районе и торговля. Мария Захаренко в деле уже 15 лет. Начинала с палатки на рынке, после магазин в деревне. Сегодня есть еще три в Смиловичах.

Наравне с развитием своих магазинов, предприниматель планирует и новое дело. В этом году откроет придорожное кафе, магазин и гостиницу на трассе Минск - Могилев.

Лучшие в своем деле есть в каждом регионе Беларуси. И если кто-то умело сокращал затраты, при этом не теряя прибыль, то другие показывают класс и хорошие прибавки экономических показателей. Внедряя новые технологии, умело создают и продают готовый продукт.

Они как ориентир для коллег по цеху. Это госпредприятия и организации, а также предприниматели.

За опытом в Гомельский лесхоз едут коллеги из-за рубежа. Здесь, в питомнике, например, разводят бук европейский. Это первая проба. Пока растения в теплице, уже в следующем году займут места в открытом грунте. Ежегодно лесхоз готовит до 10 разработок. С мая он официально стал еще и опытным.

Это поля доращивания. Сюда ростки переносят из теплиц для температурной адаптации. Часть остается здесь же, остальное отдают другим лесхозам. В прошлом году по объемам заготовки леса в регионе Гомельский был в лидерах. И доска почета тому подтверждение.

А вот среди городов лучшим в шестой раз признан Гродно. В расчет брали и доходы людей, и объем экспорта от работающих производств, и развитие туризма. Город сегодня в безвизовой зоне. И на днях здесь встретили 35-тысячного иностранного гостя. Им оказался житель Вильнюса, в Беларусь он приехал впервые.

Сфера услуг - дело прибыльное. На это делают ставку. Нужны и гостиницы, и кафе, и хостелы. При этом в городе строят и для своих жителей. Вот сейчас завершают среднюю школу - самую большую в Беларуси.