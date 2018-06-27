Самые меткие стрелки из 20 стран сразятся на полигоне под Брестом

27 Июня 2018

В рамках Международных армейских игр впервые в Беларуси пройдет конкурс "Снайперский рубеж". Команды из Сирии, Турции, Китая, стран ОДКБ и Африки покажут свое мастерство.

Вадим Денисенко, командующий силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси: "Это реальные соревнования, на которых можно посмотреть, правильно ли выработана методика подготовки снайперов и в том ли мы направлении идем. Здесь все снайперы выступают в равных условиях: единая винтовка, единый для всех прицел и единый пистолет".

Конкурс продлится 12 дней. Это дневные и ночные испытания в командах, парах и индивидуальном зачете. Международные армейские игры пройдут на территории семи стран в конце июля.

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