Самые горячие и интересные предложения на выставке "Профтур-2018"

30 Января 2018 21:12

Впрочем, делу - время, но и об отдыхе пора задуматься. В Минске открылась выставка "Профтур-2018". Форум собрал самые горячие и интересные предложения от белорусских и зарубежных туроператоров. Отдых в агроусадьбах и промышленный туризм. Есть и новинки - бюджетные туры на побережье Черного моря в компании с известным гидом. Отдельно были представлены и санаторно-курортные услуги профсоюзных здравниц. Членам профсоюза в этом году предоставили и скидку не только на путевки, но и на все платные медуслуги. Топ самых интересных туристических направлений составила Наталья Кузьмицкая.

Еще в эпоху Пушкина и Лермонтова лечение на водах считалось панацеей от всех болезней. Сегодня поправлять здоровье модно не только на горячих кавказских источниках, но и минеральных ключах белорусских здравниц.

Природные процедуры дополняют современные аппаратные и косметологические услуги.

В санаториях страны сегодня активно применяют диагностические программы, благодаря которым определение диагноза и подбор необходимого лечения проходит быстрее в разы.

Неинвазивный анализатор крови - последняя новинка белорусских здравниц - без уколов и боли аппарат может провести развернутую диагностику. Для этого нужно всего лишь присоединить к телу вот эти микропроцессоры. Остальное - дело техники.

Оздоровительные программы выходного дня в отечественных санаториях или активный отдых в России, Грузии и Украине, путешествие на ювелирный завод или гастрономический тур в агроусадьбу. Выставка "Профтур-2018" собрала в одном месте, пожалуй, самые популярные и востребованные туристические продукты.

Изюминкой этой выставки, безусловно, станет новинка предстоящего сезона от профсоюзного туроператора - бюджетные автобусные туры на побережье Черного моря. Причем, с особенностями национального отдыха туристов познакомит один из самых известных одесситов - журналист и телеведущий Борис Бурда.

Впрочем, путешествовать по своей стране не менее увлекательно, чем открывать новые горизонты.

Выставка "Профтур-2018" продлится три дня. Посетители смогут выбрать отдых на любой вкус и даже пройти бесплатное медицинское обследование.