Салютом и народными гуляниями белорусы встретили Новый год

1 Января 2018 12:08

Новогоднюю ночь белорусы отметили под залпы салютов народными гуляниями. Только в столице работали более 20-ти открытых площадок. В этом году Минск посетили и тысячи туристов.

Рассказывает Александр Камович.

Встретить, пожалуй, самый любимый праздник в городе в эту ночь уже по доброй традиции выходят тысячи человек. В Минске многолюдно еще до начала боя курантов. Самые задорные вышли в город вместе со своими питомцами. Денни, как символ праздника, рядом с новогодней елкой.

На площадке у Дворца Республики те, кто Новый год не представляет без голубого экрана. Обращение Президента, бой курантов и всеобщее ликование. Последние мгновения уходящего года непременно только в самом отличном расположении духа.

Ну а дальше - позвонить родным и близким и пуститься в пляс вместе с Дедом Морозом. И даже услышать поздравление из первых уст!

По традиции в новогодние праздники в Минске наплыв туристов. Тысячи километров - это не преграда. Турция, Сербия, Англия. Сегодня Минск - во всех красках!

В праздник можно было успеть побывать сразу на нескольких елках, основные автобусные маршруты работали до самого утра. Например, возле главного алмаза столицы, Национальной библиотеки, не менее яркая елка. Здесь каждый год собираются любители танцев и хороводов.

Всего же в этом году только в столице работали несколько десятков праздничных площадок. В концертах приняли участие творческие коллективы, популярные белорусские эстрадные исполнители. Заряд бодрости на весь год!

Главной праздничной площадкой в новогоднюю ночь стал Дворец спорта. Там уже с 11-ти вечера началась концертная программа. А к часу ночи люди спешили к набережной Свислочи, чтобы понаблюдать за поистине самым ярким событием новогодней ночи - салютом. Он озарил небо над столицей в половине второго. Тысячи огней поднялись ввысь на сотни метров.

С каждым годом все больше минчан и гостей города предпочитают проводить эту ночь на улицах и площадях. В каждом районе Минска - представления, концерты, веселая атмосфера, народные гуляния и поздравления от всех собравшихся. К ним, к слову, присоединяется и коллектив Белтелерадиокомпании. С Новым 2018 годом!