С помощью телефонного звонка решить актуальные проблемы

26 Июня 2018

Выслушать граждан во время прямых телефонных линий готовы представители власти. Пройдут они и в эту субботу, 30 июня, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Виктор Сиренко. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.  

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =