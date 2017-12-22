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С Новым годом!
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24 Декабря 2017 09:00

С Новым годом!

С Новым годом поздравляет всех белорусских телезрителей Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько!  

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