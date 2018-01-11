С нового года по-новому живут учреждения физической культуры и спорта Беларуси

10 Января 2018 21:17

Благодаря Указу №443 у них появилась налоговая льгота. Документ должен придать импульс как спорту высоких достижений, так и массовой физической культуре, и позволит направить средства на развитие материально-технической базы. Кто получил налоговые преференции - все нюансы у Павла Капуцкого.

Виктор Ивановский с оптимизмом осматривает здание ФОК "Уручье". Реконструкция комплекса началась в 2010-м и превратилась в долгострой. Директор надеется: в феврале сюда придут первые посетители. В комплексе - футбольное поле, тренажерный зал и, главное, бассейн. Он входит в систему "Первомайского физкультурно-оздоровительного центра".

Суть указа в том, что прибыль от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций физической культуры и спорта освобождается от налога. Проще говоря, отдавать часть из заработанных денег в бюджет теперь не нужно.

151 физкультурно-оздоровительный комплекс и центр, 445 спортивных школ и все центры олимпийской подготовки по видам спорта. Вот кто получил налоговые послабления.

Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта мало того, что помогает воспитывать спортсменов для национальной команды, которые потом берут медали на Олимпиадах и чемпионатах мира, еще и хорошо зарабатывает.

Заработать и инвестировать в себя. У спортивных организаций есть четыре года, чтобы, во-первых, подняться, во-вторых, доказать, что льгота им действительно необходима.