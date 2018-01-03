С нового года начинают действовать преференции для работы в торговле, общепите и бытовом обслуживании

3 Января 2018 21:15

С нового года начинают действовать и преференции для работы в торговле, общепите и бытовом обслуживании. Их Министерство антимонопольного регулирования и торговли закрепило 345-ым указом. 3 января, в первый рабочий день, предприниматель может прийти с заявлением в местный исполком и собственно начинать работать. Определяли те самые льготные территории местные власти. В итоге в этом списке более 15 тысяч белорусских деревень. Или 65 процентов от всей территории. Магазины и кафе на селе могут работать за базовую в месяц.

Больше всего сел, где ждут людей с предпринимательской жилкой, в Гродненской области. Почти стопроцентный охват. Далее идет Витебская – около 90 процентов. Гомельская область - 70. Столько же и в Брестском регионе. Примерно 60 - в Могилевском. И только 8 процентов от столичного региона.

В списке льготных земель и 66 малых городов. Больше всего в Витебской области - 23. Затем Гомельская и Гродненская области. И менее десятка - в Брестском , Могилевском и Минском регионах.

В этих городах предпринимателям за базовую в месяц разрешат открыть мастерские и кафе, но не магазины. Юрлиц освобождают от НДС, налога на недвижимость, земельного и аренды за землю. Работают и платят только налог на прибыль - 6 процентов.