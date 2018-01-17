С нового года Евроопт разыгрывает призы вдвое чаще

17 Января 2018 21:09

С нового года Евроопт разыгрывает квартиры, машины и денежные сертификаты вдвое чаще. Сейчас розыгрыши "Удача в придачу" проходят каждый понедельник, а по средам победителям вручают долгожданные призы. Сегодня церемония награждения 51 тура прошла в торгово-развлекательном центре "Е-Сити". Определены и новоселы новостройки около "Минск-Арены".

Надежда Сербиненко встретилась с победителями тура.

В новостройку по улице Ильянской семья Гурских из Вилейки приехала полным составом. Родители - Ольга и Сергей - и трое дочерей до конца поверили в свой выигрыш только тогда, когда переступили порог квартиры.

Победителей 51 тура в старый Новый год определил певец, представитель Беларуси на "Евровидении-2015" Юзари.

А сегодня в "Е-Сити" состоялась и церемония награждения. Ключи от новых авто Nissan Juke получили три семьи из Гродно, Могилева и Речицкого района. Белоснежный кроссовер отправится в деревню Горошков к новой хозяйке Татьяне Бондаренко.

Старший преподаватель Гродненского университета имени Янки Купалы уже сегодня уедет домой на бордовом кроссовере..

А ключи от Nissan Juke оригинального фиолетового цвета достались Жанне Павловой из Могилева.

А те, кто до сих пор сомневается в реальности розыгрышей от Евроопт, могут сами стать участниками прямого эфира. И вытянуть шар удачи из лоторона. Для этого достаточно связаться с представителем компании в соцсетях и предложить свою кандидатуру.

С нового года розыгрыш игры "Удача в придачу" проходит каждый понедельник. А значит, в 2018 призов станет вдвое больше. Планируется, что за 12 месяцев Евроопт разыграет 52 квартиры, 156 машин и 2.5 миллиона денежных призов.

Новые призы в прямом эфире будут разыграны в "Е-Сити" меньше чем через неделю.

В 52-м туре участвуют игровые коды, полученные с 15 по 21 января включительно. Найти свою удачу в придачу еще есть время.