С Николаем Ивановичем Дементеем простились в Доме офицеров

Страна сегодня прощается с Николаем Ивановичем Дементеем.

Все, кто лично знал политика, утверждают,что это был добрый, поистине переживающий за свою страну человек, который делал все возможное, чтобы его Родина не знала бед.

С Николаем Дементеем простились в Доме офицеров. В последний раз сказать спасибо пришли более сотни человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким и передал венок.

Николай Иванович Дементей родился в 1930 году в Витебской области. Всю жизнь от войны до провозглашения независимости Беларуси политик посвятил развитию родной страны. Любой конфликт он пытался решить мирно, призывал заботиться о каждом клочке земли и никогда не был равнодушным к проблемам народа. Такой портрет настоящего белоруса нарисовала история.

Похоронят Николая Дементея на Московском кладбище в Минске.