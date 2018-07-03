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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Детское "Евровидение 2018"
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Беларусь 24
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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
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Я знаю!
"Славянский базар - 2017"
Большое Телевидение
"БТ - 60. Наша история"
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С Днем Независимости, Беларусь!
3 Июля 2018
Теги:
#3 июля. День Независимости Республики Беларусь
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