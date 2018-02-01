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С 2017 года компания "Гейм стрим" стала партнером Белорусской торгово-промышленной палаты
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1 Февраля 2018 21:25

С 2017 года компания "Гейм стрим" стала партнером Белорусской торгово-промышленной палаты

Лучшим работодателем страны по итогам прошлого года стала компания "Гейм стрим" (минский центр разработки Wargaming). А их продукт - известная во всем мире компьютерная игра "Мир танков" - в третий раз получила высшую в этой отрасли награду "Золотой джойстик". К слову, часть своей прибыли айтишники тратят на социальные проекты. К примеру, компания финансировала реставрацию легендарного советского танка Т-34, занималась восстановлением "Линии Сталина", регулярно организовывает оздоровление детей, пострадавших от аварии на АЭС "Фукусима". С минувшего года компания "Гейм стрим" стала партнером Белорусской торгово-промышленной палаты.  

  

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