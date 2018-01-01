С 1 января ввели "налог на Google"

2 Января 2018 15:03

С 1 января вступило в силу положение Налогового кодекса, которое в народе прозвали "налогом на Google". НДС в размере 20 % облагаются услуги, которые оказывают иностранные компании белорусским физлицам в электронном виде. Под эту категорию попадают, например, игры и приложения; музыка, фильмы и электронные книги; аккаунты в облачных хранилищах. Эта практика есть в России, Австралии, Индии, Японии и Южной Корее. В Беларуси уплата налога на такие услуги проводится через личный кабинет на сайте Министерства по налогам и сборам с использованием облачной цифровой подписи. Плательщики обязаны стать на налоговый учет в налоговой инспекции или дистанционно.

К электронным услугам не относятся продажа на физических носителях, даже если заказ был сделан онлайн - например, программ, баз данных, бумажных игр, билетов.