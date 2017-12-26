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С 1 января в Беларуси увеличивается базовая величина
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26 Декабря 2017 13:05

С 1 января в Беларуси увеличивается базовая величина

Базовая величина в Беларуси с 1 января составит 24,5 рубля. Сейчас она 23 рубля. Таким образом, с нового года в стране вырастут некоторые пособия, стипендии, налоги и штрафы.

  

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