С 1 мая белорусские туристы смогут въезжать на китайский остров Хайнань без визы

18 Апреля 2018 15:11

Решение принято Пекином как мера по поддержке реформ и открытости в провинции. Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов из 59-ти государств, среди которых также Россия, Германия, Франция, Великобритания, США.