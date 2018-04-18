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С 1 мая белорусские туристы смогут въезжать на китайский остров Хайнань без визы
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18 Апреля 2018 15:11

С 1 мая белорусские туристы смогут въезжать на китайский остров Хайнань без визы

Решение принято Пекином как мера по поддержке реформ и открытости в провинции. Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов из 59-ти государств, среди которых также Россия, Германия, Франция, Великобритания, США.
  

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