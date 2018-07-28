С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума

И вместе с ним увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, а также детские пособия.

Изменятся единовременные выплаты при рождении детей. На первого ребенка сумма составит более 2 тысяч 136 рублей, на второго и последующих - почти 3 тысячи рублей. Такой размер пособий будет действовать до 31 октября.

Кроме этого, изменятся и выплаты семьям, воспитывающим детей до трех лет. На первого ребенка эта сумма составит немногим более 329 рублей, на второго и последующих - около 376, а на ребенка-инвалида - более 423 рублей. Рост этих выплат зависит от изменений средней зарплаты по стране. Напомним, их пересматривают 2 раза в год - с 1 августа и с 1 февраля.