С 11 августа будет полностью перекрыто движение по путепроводу на Минской кольцевой

И начнем выпуск с последних новостей об аварийном путепроводе на кольцевой в Минске. Через два дня, с 11 августа, будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях. Мост закроют до 7 ноября, пока там не завершатся строительные работы. Будут организованы дополнительные полосы для объезда. А сегодня строители начали разбор балок просевшего участка путепровода. Половину уже демонтировали. Напомним, 1 августа на пересечении МКАД с Игуменским трактом провалился участок дороги.

Причина происшествия - дефект одного из перекрытий. Путепровод возведен в 1985 году, последняя реконструкция проводилась 17 лет назад.