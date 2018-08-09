С 11 августа будет полностью перекрыто движение по путепроводу на Минской кольцевой

9 Августа 2018

И начнем выпуск с последних новостей об аварийном путепроводе на кольцевой в Минске. Через два дня, с 11 августа, будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях. Мост закроют до 7 ноября, пока там не завершатся строительные работы. Будут организованы дополнительные полосы для объезда. А сегодня строители начали разбор балок просевшего участка путепровода. Половину уже демонтировали. Напомним, 1 августа на пересечении МКАД с Игуменским трактом провалился участок дороги.

Причина происшествия - дефект одного из перекрытий. Путепровод возведен в 1985 году, последняя реконструкция проводилась 17 лет назад.  

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