Рядом с "Чижовка-Ареной" развернулась сельскохозяйственная ярмарка предприятий Минской области

14 Октября 2017 21:29

Рядом с "Чижовка-Ареной", к слову, сегодня развернулась масштабная сельскохозяйственная ярмарка предприятий Минской области. Куда и направилось большинство болельщиков после окончания хоккейного поединка. В том числе глава города Андрей Шорец и губернатор региона Анатолий Исаченко. Выбор для покупателей был огромным. Свежие овощи, фрукты, рыба, мясная и молочная продукция, а также изделия ремесленников и непродовольственные товары по ценам производителей.

Вдобавок сезонная торговля по традиции была организована сегодня в каждом районе столицы.