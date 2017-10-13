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Рядом с "Чижовка-Ареной" развернулась сельскохозяйственная ярмарка предприятий Минской области
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14 Октября 2017 21:29

Рядом с "Чижовка-Ареной" развернулась сельскохозяйственная ярмарка предприятий Минской области

Рядом с "Чижовка-Ареной", к слову, сегодня развернулась масштабная сельскохозяйственная ярмарка предприятий Минской области. Куда и направилось большинство болельщиков после окончания хоккейного поединка. В том числе глава города Андрей Шорец и губернатор региона Анатолий Исаченко. Выбор для покупателей был огромным. Свежие овощи, фрукты, рыба, мясная и молочная продукция, а также изделия ремесленников и непродовольственные товары по ценам производителей.

Вдобавок сезонная торговля по традиции была организована сегодня в каждом районе столицы.

  

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