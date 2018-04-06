Руководители госорганов проведут выездные приемы

6 Апреля 2018 07:17

В Узденском райисполкоме запланирована встреча у министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, 19 апреля - у министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко. 20 апреля в Чечерском райисполкоме с гражданами встретится министр юстиции Олег Слижевский, в Рогачевском - директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский.