Руководители госорганов проведут сегодня выездные приемы

20 Апреля 2018 07:19

Продолжается практика выездных приемов. Их проведут руководители госорганов. Сегодня в Чечерском райисполкоме с гражданами встретится министр юстиции Олег Слижевский, а в Рогачевском прием запланирован у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадия Болбатовского.