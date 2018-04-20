Общество
20 Апреля 2018 07:19
Руководители госорганов проведут сегодня выездные приемы
Продолжается практика выездных приемов. Их проведут руководители госорганов. Сегодня в Чечерском райисполкоме с гражданами встретится министр юстиции Олег Слижевский, а в Рогачевском прием запланирован у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадия Болбатовского.
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