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Руководители госорганов проведут сегодня выездные приемы
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20 Апреля 2018 07:19

Руководители госорганов проведут сегодня выездные приемы

Продолжается практика выездных приемов. Их проведут руководители госорганов. Сегодня в Чечерском райисполкоме с гражданами встретится министр юстиции Олег Слижевский, а в Рогачевском прием запланирован у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадия Болбатовского.

  

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