13 Октября 2017 18:00

Завтра Большой театр Беларуси приглашает на оперу Верди "Риголетто"! Солист - из Украины. В историческом музее - 2 новых выставки: монеты ВКЛ и экспозиция фотографа и поэта - Льва Дашкевича и Янки Купалы. Время планировать выходные с рубрикой Ларисы Гулякевич.

Большой театр Беларуси в субботу дает оперу "Риголетто". Среди приглашенных солистов - великолепный тенор из Украины Михаил Малафий. Рубрика "Променад" попала на репетицию.

Бессмертная опера Джузеппе Верди "Риголетто". Драма о изъянах человеческой души, история неминуемой расплаты. 14 октября за дирижорским пультом Виктор Пласкина, "Риголетто" поет Михаил Громов, в роли Герцога на сцене Большого театра украинский тенор Михаил Малафий - частый гость Большого театра Беларуси, солист Львовской оперы, который получил первую премию и приз зрительских симпатий на 2-м Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов. Он также победитель итальянского конкурса оперы Competizione dell'Opera.

Национальный исторический музей представляет две разные по жанру выставки. Первая приурочена к 135-летию со дня рождения фотохудожника Льва Дашкевича и поэта Янки Купалы.

Часть экспозиции посвящена дружбе и совместной работе двух выдающихся личностей своего времени - фотографа и поэта - Льва Дашкевича и Янки Купалы. Имя Янки Купалы известно во всем мире, а Льва Дашкевича, белорусского фотомастера первой трети ХХ века, стало настоящим открытием в истории белорусской художественной фотографии. На выставку приехал из Москвы внук белорусского фотомастера Лев Дашкевич-младший и подарил историческому музею семейную фотокамеру.

Вторая выставка в Национальном историческом представляет монеты Великого Княжества Литовского. Это денарии, которые чеканились во времена великих князей Ольгерда, Витовта и Ягайло.

Сейчас в постоянной экспозиции сразу 19 новых экспонатов. Это редкие монеты 14 века. Историческая и нумизматическая ценность была куплена через краудфайндинг. Благодаря этой практике средства на финансирование проекта принимаются от всех желающих. Кроме ценных монет, презентовался небольшой клад XV века и 2 пенязя Ольгерда и Ягайло, переданные любителями приборного поиска.

Всех мам поздравляю с Днем матери, который отмечается завтра, нескучных выходных и до следующей пятницы.