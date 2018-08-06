Рубрика "Матчбол"

II Европейские игры в Беларуси все ближе, поэтому тестовых соревнований становится все больше. Известно, что осенью турниры Александра Медведя и Олега Караваева по борьбе пройдут в соответствии с европейским регламентом. А в прошедшие выходные прошел тестовый турнир по пляжному футболу. Это одна из тем рубрики "Матчбол" сегодня.

Борисовский БАТЭ сегодня отправился на очень значительный матч в еврокубковом сезоне. Утром игроки и тренерский штаб чемпионов страны полетели на встречу с "Карабахом", это третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет завтра в 20 часов.

20 игроков взял на выезд исполняющий обязанности главного тренера БАТЭ Алексей Бага. Среди них защитник Неманья Милунович, который давно не играет из-за травмы. Чартерный рейс отправился в Баку, уже сегодня вечером пройдет тренировка на стадионе имени Тофика Бахрамова.

14 августа - второй матч между клубами, который пройдет на "Борисов-Арене". При положительном результате в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов БАТЭ встретится со знаменитым голландским ПСВ.

А сейчас к футболу пляжному. В летний период это разновидность игры номер один становится не менее популярной. Тем более для белорусских болельщиков - наши игроки поочередно победили Турцию, Польшу и даже Италию.

Традиции в пляжном футболе Беларуси за короткий период стали очень сильными. Например, успех в прошлые выходные вывел нашу команду в суперфинал Евролиги. Таким образом мы опять в топе лучших команд континента. Сначала на песчаном поле СОК по улице Сурганова белорусы стали сильнее турков, 9:4, потом в овертайме дожали поляков, 5:4.

И в конце групповой стадии турнира получилась яркая виктория над Италией, 6:5. Интересно, что по ходу игры мы уступали, 1:4, но показали характер и победили. Надо отметить, домашние соревнования Евролиги стали тестовыми перед Европейскими играми в следующем году в Минске. Кроме белорусов, на европейской Олимпиаде сыграют еще 7 команд.

Три медали завоевали белорусы на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Японии. Золото в синхронных прыжках среди женщин добыл дуэт Валентины Богомоловой и Ангелины Хотян. В этом же виде программы у мужчин тандем Олега Рябцева и Владислава Гончарова занял второе место. В индивидуальных выступлениях бронза у Никиты Ильиных. Олимпийский чемпион Рио в этот раз четвертый. Следующий этап Кубка мира пройдет в Португалии осенью.

Для нейтрального футбольного зрителя на этой неделе пройдет очень интересное событие. В гости к минскому "Динамо" едет один из самых титулованных российских клубов - "Зенит" из Санкт-Петербурга. Статус соперника очень высокий, но поддержим минчан в борьбе за выход в решающий раунд квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет в четверг на "Динамо".