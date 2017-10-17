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Рубрика "Идем в гости". Греция
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16 Октября 2017 21:20

Рубрика "Идем в гости". Греция

Продолжим тему жилищно-коммунальных услуг, но уже в контексте зарубежного опыта. Наша новая рубрика "Идем в гости". В ней жители разных стран сами рассказывают, сколько и за что они платят. Сегодня больше узнаем о системе ЖКХ Греции. Коммунальные платежи здесь рассчитывают индивидуально для каждого объекта в зависимости от его расположения: чем престижнее район, тем выше расходы. А платежи делят на фактические и обязательные. Например, вы должны оплатить фактически использованный объем воды и дополнительно - обязательный годовой налог. В среднем коммунальный платеж на семью - 150 евро в месяц. К слову, в Греции одна из самых нетяжелых жировок в Европе.

  

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