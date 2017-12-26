25 Декабря 2017 21:08

Вместе со всем западнохристианским миром Рождество встретили католики Беларуси. Накануне более чем в 500 католических приходах, в костелах страны - от маленьких деревенских до крупных архикафедральных - прошли торжественные богослужения, посвященные одному из главных Евангельских событий - восходу Вифлеемской звезды, оповестившей начало новой христианской эры, Рождению Иисуса. Сегодня - апогей праздника, и с раннего утра около двух миллионов верующих нашей страны, живущих по Григорианскому календарю, поспешили в храмы, чтобы разделить событие со священниками и прихожанами, помолиться, а после уже по-семейному собраться за праздничным рождественским столом. Казалось бы, везде похожее - в каждом регионе празднество носило свой колорит. О том, как отметили Рождество в Минске, расскажет Наталья Бордиловская.

Несмотря на бессонный Святой вечер и встречу в полночь Вифлеемской звезды, они первыми с самого утра открыли двери. Священники Красного или костела святого Симеона и святой Елены традиционно и не первый год в 8 утра начинают Рождественскую Мессу. До позднего вечера здесь проводят десяток богослужений: по-белорусски и по-польски, для молодежи, детей - для всей семьи.

Между тем, детей здесь считают главными участниками Рождества. Малышей угощают и одаривают подарками, позволяют даже взойти… на алтарь! Импровизированные же ясли (пещера с новорожденным Иисусом, обязательный символ праздника) - в Красном костеле на самом главном месте. Украшенные елки, гирлянды и венки, священство в белом, величественно звучит орган. Праздник Рождества Христова - более чем столетний храм - визитка Беларуси встречает торжественным и убранным, несмотря на "большой ремонт". Костел - на реконструкции, примерно так будет выглядеть после.

В отличие от Красного, который занял свое место на виду у всей столицы, он… спрятался во дворах. Может поэтому и пережил столетия? Костел Святой Троицы на Золотой Горке известен як костел Святого Роха.

Католическую историю место ведет еще от короля Ягайло. Праздник Божьего Рождества здесь отмечали еще в 14 веке! Храм пострадал в годы Великой Отечественной, а после войны служил светским концертным залом.

Свое личное рождение пережил в 90-ые, и с тех пор - любимое место творческой элиты, интеллигенции столицы. Праздновать здесь сегодня начали еще затемно.

Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии по статусу главного костела страны провел богослужения масштабно: Месса в режиме духовного "нон-стоп": только завершалась одна - начиналась новая. Поздравительное слово с кафедры - от высших лиц белорусского костела - богослужения провели вспомогательный епископ, Архиепископ-митрополит, Апостольский Нунций.

16 католических приходов Минска и в каждом - свой праздничный колорит.

Несмотря на то, то ли костел-памятник историко-культурного наследия, или еще ненамоленный храм, - ни один дом Божий сегодня не остался без встреч с верующими.

Казалось бы, праздник, которому более двух тысяч лет. Один и тот же Евангельский сюжет, неизменные канон и символы. Но каждый год привносит в празднование Рождества Христова свои акценты, свое понимание и злободневность. И сегодня наши современники, как и их предки, встречают этот день с особым почетом и с молитвой.

Праздник Божьего Рождества - он не просто прошедший год, в очередной раз указывает дату и определенный исторический Библейский факт. Этот праздник дает личную возможность каждому верующему ощутить новорождение внутри себя, такой Ренессанс всего наилучшего, что дает человеку Бог.